Скалони о Месси и Марадоне: «Выбрал бы Лионеля — я знаю, какой он. Сейчас нет смысла их сравнивать — они футбольные гении, разные по характеру, но каждый по-своему лидер»

Я могу привести множество примеров — в матче против Колумбии на Кубке Америки 2021 года, когда у него были проблемы с мышцами, он ушел в раздевалку, а потом врач сделал ему массаж, и он вышел на игру, будто ничего не случилось", — сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Сиро Лопесу.