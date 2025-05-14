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Скалони о Месси и Марадоне: «Выбрал бы Лионеля — я знаю, какой он. Сейчас нет смысла их сравнивать — они футбольные гении, разные по характеру, но каждый по-своему лидер»

"Если бы мне пришлось выбирать, я выбрал бы Лео, потому что вижу его и знаю, какой он.

Источник: Спортс"

Сейчас бесполезно сравнивать их, потому что ими нужно наслаждаться. Да, я убежден, что любой из нас мог играть в 70-х, 80-х, 90-х годах и сейчас, потому что тот, кто хорош, будет хорош в любое время.

Не все одинаковы. Эти двое — настоящие гении футбола. По характеру они разные. Но оба лидеры, каждый по-своему. Лео доказывает это иначе.

Я могу привести множество примеров — в матче против Колумбии на Кубке Америки 2021 года, когда у него были проблемы с мышцами, он ушел в раздевалку, а потом врач сделал ему массаж, и он вышел на игру, будто ничего не случилось", — сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью Сиро Лопесу.

Также Скалони вспомнил переход Марадоны в «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году.

"Мы, ребята из низов, подняли знаменитый флаг, чтобы поприветствовать его. Есть фото, где я стою рядом с ним.

Для нас было невероятно смотреть, как он тренируется. Когда он тренировался, вся Белья-Виста (тренировочная база «Ньюэллс Олд Бойз» — Спортс«“) была парализована. Все приходили на него посмотреть, вися на заборе. Он оставил неизгладимый след не только для “Ньюэллс”, но и для всех нас”, — сказал Скалони.