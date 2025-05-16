У Левандовского 0+0 в 5 последних матчах за «Барсу», 4 из них он начинал в старте. Голов и ассистов нет с апреля

Левандовски не забивал и не ассистировал в матчах за «Барселону» с 9 апреля — тогда Роберт сделал дубль в ворота «Боруссии» Дортмунд в ¼ финала Лиги чемпионов. После этого поляк провел 5 матчей без результативных действий — он выходил в стартовом составе «Барселоны» в 4 из них — за исключением ответного полуфинала с «Интером» (3:4), когда Левандовски вышел на поле на 90-й минуте и отыграл 30 минут экстра-таймов.