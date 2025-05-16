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У Левандовского 0+0 в 5 последних матчах за «Барсу», 4 из них он начинал в старте. Голов и ассистов нет с апреля

Нападающий «Барселоны» был заменен на 65-й минуте игры 36-го тура Ла Лиги против «Эспаньола», не отметившись результативными действиями.

Источник: Спортс"

Левандовски не забивал и не ассистировал в матчах за «Барселону» с 9 апреля — тогда Роберт сделал дубль в ворота «Боруссии» Дортмунд в ¼ финала Лиги чемпионов. После этого поляк провел 5 матчей без результативных действий — он выходил в стартовом составе «Барселоны» в 4 из них — за исключением ответного полуфинала с «Интером» (3:4), когда Левандовски вышел на поле на 90-й минуте и отыграл 30 минут экстра-таймов.

В текущем сезоне Ла Лиги на счету Левандовского 25 голов в 32 матчах, он занимает 2-е место в списке бомбардиров, уступая лишь Килиану Мбаппе. Его подробную статистику можно найти здесь.