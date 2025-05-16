Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канчельскис о «Спартаке»: «Цикличная ситуация: кричат, что тренер приведет команду к победам, а в конце сезона его выгоняют. Непонятно, куда движется клуб»

Команда тренера Деяна Станковича не вышла в финал Фонбет Кубка России, проиграв «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов.

Источник: Спортс"

«Я еще перед сезоном сказал, что этот “Спартак” не будет чемпионом. Все-таки я играл в футбол, что-то в нем понимаю.

Вот и в «Спартаке» происходит цикличная ситуация. Перед сезоном все кричат, что новый тренер приведет команду к большим победам, а в конце сезона его выгоняют.

Хочется услышать от руководства «Спартака», почему они назначают того или иного тренера. Непонятно, куда движется этот клуб.

У болельщиков есть амбиции, чтобы их клуб вернулся на вершину.

А что думает об этом руководство, мы не понимаем. Складывается ощущение, что руководство не хочет заниматься «Спартаком», — сказал бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис.

Мне не хочется, чтобы Станкович тренировал «Спартак». Его поведение отталкивает.