Канчельскис о «Спартаке»: «Цикличная ситуация: кричат, что тренер приведет команду к победам, а в конце сезона его выгоняют. Непонятно, куда движется клуб»

«Я еще перед сезоном сказал, что этот “Спартак” не будет чемпионом. Все-таки я играл в футбол, что-то в нем понимаю.
Вот и в «Спартаке» происходит цикличная ситуация. Перед сезоном все кричат, что новый тренер приведет команду к большим победам, а в конце сезона его выгоняют.
Хочется услышать от руководства «Спартака», почему они назначают того или иного тренера. Непонятно, куда движется этот клуб.
У болельщиков есть амбиции, чтобы их клуб вернулся на вершину.
А что думает об этом руководство, мы не понимаем. Складывается ощущение, что руководство не хочет заниматься «Спартаком», — сказал бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис.
Мне не хочется, чтобы Станкович тренировал «Спартак». Его поведение отталкивает.