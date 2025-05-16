Фермин о чемпионстве в матче с «Эспаньолом»: «Пришлось быстро отпраздновать из-за того, что произошло два года назад. Мы не проявляли неуважения»

Что касается празднования на поле, то мы никому не причинили вреда и не проявляли неуважения. Я понимаю, что нам пришлось быстро отпраздновать это событие из-за того, что произошло здесь два года назад«, — сказал полузащитник “Барселоны” Фермин Лопес.