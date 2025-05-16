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Фермин о чемпионстве в матче с «Эспаньолом»: «Пришлось быстро отпраздновать из-за того, что произошло два года назад. Мы не проявляли неуважения»

Каталонский клуб обыграл «Эспаньол» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Победа позволила команде обеспечить чемпионство.

Источник: Спортс"

После завершения игры на поле стадиона «Эспаньола» включились разбрызгиватели, но игроки «Барселоны» продолжили празднование.

"Мы очень счастливы. Мы упорно трудились, чтобы стать чемпионами. Мы это заслужили.

Что касается празднования на поле, то мы никому не причинили вреда и не проявляли неуважения. Я понимаю, что нам пришлось быстро отпраздновать это событие из-за того, что произошло здесь два года назад«, — сказал полузащитник “Барселоны” Фермин Лопес.

В 2023 году болельщики «Эспаньола» прорвались на поле во время празднования «Барселоны». Футболисты убежали в раздевалку.