Лапорта о Ямале: «Проект будет строиться вокруг него, как и в случаях с Роналдиньо и Месси. Ламин — гений, ему суждено сделать уникальную карьеру»

Мне нравится, что он думает не только о себе, но и о команде. Я знаю, что он счастлив и, как и в случаях с Роналдиньо и Месси, проект будет строиться вокруг него. Он молод и может выигрывать индивидуальные награды, но всего будет достигнуто благодаря успехам команды", — сказал Лапорта.