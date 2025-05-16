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Лапорта о Ямале: «Проект будет строиться вокруг него, как и в случаях с Роналдиньо и Месси. Ламин — гений, ему суждено сделать уникальную карьеру»

Президент каталонского клуба ответил на вопрос о шансах 17-летнего футболиста на завоевание «Золотого мяча».

Источник: Спортс"

"Ламин доказал, что он гений, один из тех, кому суждено сделать уникальную карьеру, такую, которой могут добиться только лучшие в истории футбола. Он будет выигрывать индивидуальные награды благодаря командным успехам.

Мне нравится, что он думает не только о себе, но и о команде. Я знаю, что он счастлив и, как и в случаях с Роналдиньо и Месси, проект будет строиться вокруг него. Он молод и может выигрывать индивидуальные награды, но всего будет достигнуто благодаря успехам команды", — сказал Лапорта.