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Бруну признан лучшим игроком сезона в «МЮ» в 4-й раз. Хавбек повторил рекорд Роналду и Де Хеа

Португальский полузащитник победил в голосовании болельщиков и стал лучшим игроком сезона-2024/25 в составе манкунианцев.

Источник: Спортс"

Португалец получил эту награду в четвертый раз и повторил рекорд Криштиану Роналду и Давида Де Хеа.

В текущем сезоне Фернандеш провел 54 матча во всех турнирах, отличившись 19 голами и 19 ассистами. Его статистика — здесь.