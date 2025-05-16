Бруну признан лучшим игроком сезона в «МЮ» в 4-й раз. Хавбек повторил рекорд Роналду и Де Хеа

Португалец получил эту награду в четвертый раз и повторил рекорд Криштиану Роналду и Давида Де Хеа.
В текущем сезоне Фернандеш провел 54 матча во всех турнирах, отличившись 19 голами и 19 ассистами. Его статистика — здесь.
Португальский полузащитник победил в голосовании болельщиков и стал лучшим игроком сезона-2024/25 в составе манкунианцев.
Португалец получил эту награду в четвертый раз и повторил рекорд Криштиану Роналду и Давида Де Хеа.
В текущем сезоне Фернандеш провел 54 матча во всех турнирах, отличившись 19 голами и 19 ассистами. Его статистика — здесь.