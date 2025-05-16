«Аль-Наср» Роналду потерял шансы сыграть в азиатской ЛЧ в следующем сезоне

Отметим, что в элите Лиги чемпионов АФК-2025/26 сыграют три саудовское команды. Это чемпион «Аль-Иттихад Джидда», а также занимающий второе место «Аль-Хилаль». Он набрал 71 очко и уже недосягаем для «Аль-Насра» и других конкурентов за два тура до конца первенства.