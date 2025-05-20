У «Ливерпуля» два поражения и ничья после завоевания титула. Команда Слота проиграла 5 из 10 последних матчей

Команда Арне Слота сегодня уступила «Брайтону» (2:3) в 37-м туре АПЛ. Перед этим она сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) и проиграла «Челси» (3:1). Последняя победа — 5:1 в матче с «Тоттенхэмом» 27 апреля.