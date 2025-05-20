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У «Ливерпуля» два поражения и ничья после завоевания титула. Команда Слота проиграла 5 из 10 последних матчей

Команда Арне Слота сегодня уступила «Брайтону» (2:3) в 37-м туре АПЛ. Перед этим она сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2) и проиграла «Челси» (3:1). Последняя победа — 5:1 в матче с «Тоттенхэмом» 27 апреля.

Источник: Спортс"

В десяти последних играх в АПЛ, Кубке лиги и Лиге чемпионов «Ливерпуль» одержал четыре победы, потерпел пять поражений и один раз сыграл вничью.

«Красным» осталось провести матч против «Кристал Пэлас».