В некоторых эпизодах игры футболисты «Коломны» действовали необычно: например, в эпизоде с третьим пропущенным мячом защитники не преследовали мяч во время паса соперника, после чего защитник Александр Егоров сделал счет 3:0. Следующий гол тоже выделился среди остальных: после сэйва вратаря один из игроков «Коломны» отпасовал назад, после чего соперник перехватил мяч и забил четвертый гол. Напомним, 18 апреля КДК РФС пожизненно отстранил двух экс-игроков «Коломны» — Кадыргали Симбаева и Никиту Мерзлюка -за договорной матч. 1 августа 2024-го «Коломна» разгромно проиграла медиафутбольному «Амкалу» (1:8) в 1-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России. После матча стало известно, что защитник команды Кадыргали Симбаев подписан во «ВКонтакте» на паблики о договорных матчах. С ним расторгли контракт через 2 дня. Симбаев участвовал в том матче и был заменен на 19‑й минуте после ошибки, которая привела ко второму голу. После восьми туров группы 2 Второй лиги Б «Коломна» идет 11-й, «Енисей-2» занимает 13-ю строчку. В следующем матче коломенцы 25 мая примут «Звезду» из Санкт-Петербурга, красноярцы в тот же день сыграют в гостях с «Тверью».