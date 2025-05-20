«Черноморец» обыграл «Нефтехимик» (2:0) и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. Для этого нужна своя победа и поражение «Торпедо» в последнем туре

«Черноморец» идет третьим за тур до конца и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ: команда отстает на три очка от «Торпедо», занимающего вторую строчку, но в случае итогового равенства очков будет выше по дополнительным показателям (у «Черноморца» преимущество по личным встречам: победа и ничья).