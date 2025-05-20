Моуринью о «Галатасарае»: «То, как вы празднуете чемпионство, показывает ваши человеческие качества. Они дали вратарю пробить пенальти при 2:0 — это прекрасно показывает, что они за люди»

«Галатасарай» разгромил «Кайсериспор» в 36-м туре чемпионата Турции (3:0) и досрочно завоевал титул. На 88-й минуте стамбульский клуб получил право на пенальти. Его реализовал голкипер команды Фернандо Муслера.
"То, как вы празднуете свое чемпионство, показывает ваши человеческие качества. Болельщики бывают разные, но то, что делает клуб, характеризует его.
Сегодняшнее празднование чемпионства было было похоже на краткое изложение сути всего сезона. При счете 2:0 они дали вратарю пробить пенальти, что прекрасно показывает, что они за люди«, — сказал главный тренер “Фенербахче”.
Фанаты «Галатасарая» вывесили баннер про Моуринью: «Самый дорогой инфлюэнсер в мире». Жозе критиковал в соцсетях клуб, который сегодня может выиграть чемпионат Турции.