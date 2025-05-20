Гогниев после 1:1 с «КАМАЗом»: «“Алания” в каждой игре судей обсуждает — надоело уже! Что за бред происходит, вы судить можете нормально? Мы уже вылетели, зачем нас трогать?»

Лига, посмотрите: что за бред происходит? Посмотрите, судят как? Мы вылетаем, сейчас у нас очков должно было быть больше, чем у «КАМАЗа», елки-палки. С таким судейством любую игру возьмите: с «Соколом» вдесятером мы играли — выиграли, все игры по 0:4, которые проиграли, все с удалением были. Здесь нам гол с «Тюменью» не засчитали, в Уфе сопернику [за] руку красную не дали, здесь опять то же самое. Да оставьте уже в покое, вы судить можете нормально?