42-летний Рейна объявил о завершении карьеры

«Прекрасная карьера закончена. Я решил завершить карьеру в январе прошлого года. Я поговорил со своей женой, и мы приняли совместное решение», — сказал 42-летний футболист в эфире Movistar.
Рейна начинал профессиональную карьеру в «Барселоне». Также он представлял такие клубы, как «Вильярреал», «Ливерпуль», «Бавария», «Наполи», «Милан», «Астон Вилла» и «Лацио».
В составе «Ливерпуля» Рейна выиграл Кубок, Суперкубок Англии и Кубок лиги, а также Суперкубок Европы. С «Вильярреалом» он дважды побеждал в Кубке Интертото, с «Наполи» завоевал Кубок Италии, а в составе «Баварии» стал чемпионом Германии.
В качестве игрока сборной Испании Рейна выиграл чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах и чемпионат мира-2010.