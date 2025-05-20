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42-летний Рейна объявил о завершении карьеры

Вратарь «Комо» сообщил, что завершит карьеру после заключительного тура Серии А.

Источник: Спортс"

«Прекрасная карьера закончена. Я решил завершить карьеру в январе прошлого года. Я поговорил со своей женой, и мы приняли совместное решение», — сказал 42-летний футболист в эфире Movistar.

Рейна начинал профессиональную карьеру в «Барселоне». Также он представлял такие клубы, как «Вильярреал», «Ливерпуль», «Бавария», «Наполи», «Милан», «Астон Вилла» и «Лацио».

В составе «Ливерпуля» Рейна выиграл Кубок, Суперкубок Англии и Кубок лиги, а также Суперкубок Европы. С «Вильярреалом» он дважды побеждал в Кубке Интертото, с «Наполи» завоевал Кубок Италии, а в составе «Баварии» стал чемпионом Германии.

В качестве игрока сборной Испании Рейна выиграл чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах и чемпионат мира-2010.