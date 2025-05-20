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Фримпонг прошел медосмотр перед трансфером в «Ливерпуль». Защитник переходит из «Байера» за 35 млн евро

Ранее стало известно, что английский клуб подпишет защитника «Байера», активировав пункт об отступных в размере 35 млн евро.

Источник: Спортс"

Теперь нидерландский футболист прошел медицинское обследование перед трансфером в новый клуб, сообщает журналист Бен Джейкобс.

В сезоне Бундеслиги-2024/25 Фримпонг провел 33 матча, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистика — здесь.