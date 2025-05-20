Николич о ничьей с «Локо»: «Они сфолили 11 раз, ЦСКА два — это говорит об их настрое. Нелегко с 0:2 на 2:2 в выездном матче выйти»

— Я не знаю, все это влияет чуть‑чуть. Конечно, владение мячом, удары, но по фолам там 11:2 в пользу «Локомотива» — это говорит об их настрое. Они сфолили 11 раз, мы 2. Но потом, во втором тайме отыгрались. Заслужили и больше. Можно было забивать еще, атаковали, желание было, замены тоже сработали.
В принципе, надо сказать ребятам: «Молодцы, что отыгрались». Нелегко с 0:2 на 2:2 в выездном матче выйти. Конечно, недовольны результатом в том смысле, что всегда желаем победить. С другой стороны, наша беспроигрышная серия в РПЛ в этом году продолжается.
— Что с Бистровичем?
— Не знаю, посмотрим. Сейчас выглядит не очень, — сказал тренер ЦСКА.