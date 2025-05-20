Тимберу прооперируют голеностоп. Защитник «Арсенала» играл с болью несколько месяцев

Скорее всего, Тимбер восстановится после операции к началу предсезонки.
В 30 матчах сезона АПЛ на его счету 1 гол и 3 ассиста. По количеству игрового времени среди полевых футболистов Тимбер занимает 6-е место в «Арсенале».
Защитник «Арсенала» играл с болью последние несколько месяцев, но после вылета от «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов в начале мая 23-летний футболист сборной Нидерландов больше не выходил на поле.
Скорее всего, Тимбер восстановится после операции к началу предсезонки.
В 30 матчах сезона АПЛ на его счету 1 гол и 3 ассиста. По количеству игрового времени среди полевых футболистов Тимбер занимает 6-е место в «Арсенале».