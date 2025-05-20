Николич о прогрессе ЦСКА весной: «Помогают сборы и порядок. Я просто тренер, команда на поле показывает результат»

— В «Локомотиве» и ЦСКА у вас была великолепная весна, вы показывали суперрезультат. В чем секрет?
— Я не давал ничего, давали команды. Я просто тренер, команды на поле показывают результат. Конечно, тут помогают сборы и порядок в командах.
— Последний матч в сезоне — с «Пари НН», им тоже есть за что бороться. Что ждете? Какой игра получится?
— Боевой, конечно. Последний [матч] в РПЛ, не последний в сезоне, последний будет потом [c «Ростовом» в суперфинале Фонбет Кубка России]. Но для нас очень важная игра с «Пари НН» дома. Надо набрать сил и отдохнуть, собрать всех здоровых футболистов и отыграть одну суперигру, чтобы заслужить три очка, — сказал тренер ЦСКА.