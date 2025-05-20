Николич о прогрессе ЦСКА весной: «Помогают сборы и порядок. Я просто тренер, команда на поле показывает результат»

— Боевой, конечно. Последний [матч] в РПЛ, не последний в сезоне, последний будет потом [c «Ростовом» в суперфинале Фонбет Кубка России]. Но для нас очень важная игра с «Пари НН» дома. Надо набрать сил и отдохнуть, собрать всех здоровых футболистов и отыграть одну суперигру, чтобы заслужить три очка, — сказал тренер ЦСКА.