Дрогба о карьере в «Челси»: «Благодарю Абрамовича и Моуринью за то, что поверили в меня. Вместе мы прожили много прекрасных моментов»

«Я был очень счастлив, когда увидел слова Моуринью о моем трансфере в “Челси”. Благодарю Романа Абрамовича (экс-владелец “Челси” — Спортс») и Жозе за то, что они поверили в меня. Вместе с ними мы прожили много прекрасных моментов", — сказал Дрогба.