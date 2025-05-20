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Дрогба о карьере в «Челси»: «Благодарю Абрамовича и Моуринью за то, что поверили в меня. Вместе мы прожили много прекрасных моментов»

Бывший нападающий выступал за «Челси» с 2004 по 2012 год, а также в сезоне-2014/15. В составе лондонского клуба Дрогба выиграл Лигу чемпионов и 4 раза стал чемпионом АПЛ.

Источник: Спортс"

«Я был очень счастлив, когда увидел слова Моуринью о моем трансфере в “Челси”. Благодарю Романа Абрамовича (экс-владелец “Челси” — Спортс») и Жозе за то, что они поверили в меня. Вместе с ними мы прожили много прекрасных моментов", — сказал Дрогба.