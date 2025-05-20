Тен Хаг и Симонис из «Гоу Эхед Иглс» — фавориты на пост тренера «Аякса»

Фавориты на вакантный пост — Эрик тен Хаг и Паул Симонис, впервые приведший «Гоу Эхед Иглс» к победе в Кубке Нидерландов. В чемпионате команда заняла высокое для себя 7-е место.
Тен Хаг уже возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год, трижды выиграв с клубом Эредивизи и два раза — Кубок страны. В сезоне-2018/19 амстердамцы под руководством тен Хага дошли до полуфинала Лиги чемпионов, выбив «Реал» и «Ювентус».
Последним местом работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в октябре 2024 года.