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Тен Хаг и Симонис из «Гоу Эхед Иглс» — фавориты на пост тренера «Аякса»

«Аякс» продолжает поиск нового тренера после отставки Франческо Фарьоли.

Источник: Спортс"

Фавориты на вакантный пост — Эрик тен Хаг и Паул Симонис, впервые приведший «Гоу Эхед Иглс» к победе в Кубке Нидерландов. В чемпионате команда заняла высокое для себя 7-е место.

Тен Хаг уже возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год, трижды выиграв с клубом Эредивизи и два раза — Кубок страны. В сезоне-2018/19 амстердамцы под руководством тен Хага дошли до полуфинала Лиги чемпионов, выбив «Реал» и «Ювентус».

Последним местом работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в октябре 2024 года.