Тен Хаг и Симонис из «Гоу Эхед Иглс» — фавориты на пост тренера «Аякса»

Тен Хаг уже возглавлял «Аякс» с 2017 по 2022 год, трижды выиграв с клубом Эредивизи и два раза — Кубок страны. В сезоне-2018/19 амстердамцы под руководством тен Хага дошли до полуфинала Лиги чемпионов, выбив «Реал» и «Ювентус».