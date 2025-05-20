Мирзов о «Химках»: «Хотим обыграть “Спартак” и остаться в РПЛ без стыков. Надеюсь, получим лицензию на следующий сезон»

«Мы постарались не обращать внимания на финансовые проблемы и делать свое дело. И нам это удалось. У нас хорошие футболисты, и каждый хочет вопреки всему добиваться побед, быть честным перед футболом. Поэтому хотим выиграть последний матч со “Спартаком” и уже не зависеть от ситуации в матчах наших конкурентов, оставшись в РПЛ без стыков.