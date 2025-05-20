Лапорта о Фати: «Он должен играть. Посмотрим, удастся ли принять хорошее решение как для него, так и для “Барсы”

"Мы хотим, чтобы он играл. Его любят в раздевалке, как и многих других воспитанников Ла Масии. Но он должен играть.
Посмотрим, удастся ли принять решение, которое будет хорошим как для него, так и для «Барсы», — сказал президент «Барселоны».
В уходящем сезоне 22-летний хавбек провел 11 матчей во всех турнирах за «блауграну», не отметившись результативными действиями.
"Мы хотим, чтобы он играл. Его любят в раздевалке, как и многих других воспитанников Ла Масии. Но он должен играть.
Посмотрим, удастся ли принять решение, которое будет хорошим как для него, так и для «Барсы», — сказал президент «Барселоны».