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Лапорта о Фати: «Он должен играть. Посмотрим, удастся ли принять хорошее решение как для него, так и для “Барсы”

В уходящем сезоне 22-летний хавбек провел 11 матчей во всех турнирах за «блауграну», не отметившись результативными действиями.

"Мы хотим, чтобы он играл. Его любят в раздевалке, как и многих других воспитанников Ла Масии. Но он должен играть.

Посмотрим, удастся ли принять решение, которое будет хорошим как для него, так и для «Барсы», — сказал президент «Барселоны».