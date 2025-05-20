Мостовой о словах Тикнизяна про желание уйти из «Локо»: «Крик души, но он по-своему прав. Наир же задает вопрос: почему не играет? Он сильнее многих. Это связано с характером, скорее всего&raq

Я не понимаю, почему он мало играл. Скорее всего, это связано с личным характером. На примере Артема Дзюбы мы можем в этом убедиться. Он же не просто так ушел из «Локомотива». Разве он не пригодился бы такому «Локо»? Всегда бы пригодился. Что-то личное у кого-то", — сказал бывший полузащитник сборной России.