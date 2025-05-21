Семшов о судействе в РПЛ: «У нас чемпионат телевизионных решений. К Мажичу есть вопросы — столько трактовок, что это превращается в другой вид спорта»

Классический момент неразберихи для меня — когда Левникова в дерби позвали на ВАР после стыка Маркиньоса и Облякова. Те, кто на ВАР, решили, что это пенальти, а Левников — что нет, и он отстоял свою точку зрения. То есть у арбитров, кто судит один и тот же матч, разные точки зрения в режиме онлайн на один момент. И одни, на ВАР, пытались запутать того, кто в поле", — сказал экс-игрок сборной России.