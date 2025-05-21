Семшов о судействе в РПЛ: «У нас чемпионат телевизионных решений. К Мажичу есть вопросы — столько трактовок, что это превращается в другой вид спорта»

«По матчам “Факела” я могу сказать, что у нас чемпионат телевизионных судейских решений — много моментов, когда именно такие решения арбитров стали главными в матчах, они влияют на результат. “Факелу” отменили два удаления, поставили несколько телевизионных пенальти. Много разных трактовок, что нервирует и футболистов, и людей на трибунах.
И тут есть большие вопросы к Мажичу, который возглавляет судейский корпус. Глобально судейство лучше не стало. Стало столько трактовок, что все это превращается в другой вид спорта.
Классический момент неразберихи для меня — когда Левникова в дерби позвали на ВАР после стыка Маркиньоса и Облякова. Те, кто на ВАР, решили, что это пенальти, а Левников — что нет, и он отстоял свою точку зрения. То есть у арбитров, кто судит один и тот же матч, разные точки зрения в режиме онлайн на один момент. И одни, на ВАР, пытались запутать того, кто в поле", — сказал экс-игрок сборной России.