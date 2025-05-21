«Реал» может купить Нико Уильямса, клуб всерьез рассматривает трансфер. Отступные вингера «Атлетика» — 58 млн евро (Marca)

Кроме того, в «Мадриде» оценивают то, какой эффект может произвести данный трансфер с учетом того, что Нико был одной из главных целей «Барселоны». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые решили не покупать Уильямса летом из-за нехватки денег и хорошей игры линии атаки.