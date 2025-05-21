Де Брюйне об уходе из «Ман Сити»: «Было невероятно провести здесь 10 лет — нам было весело, думаю. Горжусь, что делал этот клуб лучше»

Я хочу приносить людям радость, играть в атакующий креативный футбол — на поле я именно такой, и я хочу получать удовольствие. Думаю, эти 10 лет нам было очень весело. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Было приятно так усердно работать и делать для этого клуба что-то, что сделало его намного лучше, чем он был раньше. Я очень горд".