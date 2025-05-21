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Де Брюйне об уходе из «Ман Сити»: «Было невероятно провести здесь 10 лет — нам было весело, думаю. Горжусь, что делал этот клуб лучше»

Матч 37-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1) на «Этихаде» стал для хавбека последней домашней игрой за «горожан». Бельгиец покинет клуб по окончании сезона.

Источник: Спортс"

"Это немного странно. Провести здесь 10 лет было невероятно. Это было прекрасное время, невероятное давление.

Я хочу приносить людям радость, играть в атакующий креативный футбол — на поле я именно такой, и я хочу получать удовольствие. Думаю, эти 10 лет нам было очень весело. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Было приятно так усердно работать и делать для этого клуба что-то, что сделало его намного лучше, чем он был раньше. Я очень горд".

О незабитом голе.

«Я говорил, что просто обязан это сделать, это должно было произойти. Это ужасно. Нет никаких оправданий. Мой сын сегодня будет очень строг ко мне».

О любимом моменте в «Ман Сити».

«Я считаю, что жизнь и карьера — это путешествие. Было много взлетов и падений, и нужно переживать моменты и наслаждаться ими. Я получал огромное удовольствие от каждого момента и извлекал уроки из трудных времен. Это было потрясающе».

Я не знаю, что сказать [болельщикам «Манчестер Сити»], я сделаю это позже«, — сказал полузащитник “Манчестер Сити” в интервью Sky Sports.