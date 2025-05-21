Де Брюйне об уходе из «Ман Сити»: «Было невероятно провести здесь 10 лет — нам было весело, думаю. Горжусь, что делал этот клуб лучше»

"Это немного странно. Провести здесь 10 лет было невероятно. Это было прекрасное время, невероятное давление.
Я хочу приносить людям радость, играть в атакующий креативный футбол — на поле я именно такой, и я хочу получать удовольствие. Думаю, эти 10 лет нам было очень весело. Иногда вы выигрываете, иногда проигрываете. Было приятно так усердно работать и делать для этого клуба что-то, что сделало его намного лучше, чем он был раньше. Я очень горд".
О незабитом голе.
«Я говорил, что просто обязан это сделать, это должно было произойти. Это ужасно. Нет никаких оправданий. Мой сын сегодня будет очень строг ко мне».
О любимом моменте в «Ман Сити».
«Я считаю, что жизнь и карьера — это путешествие. Было много взлетов и падений, и нужно переживать моменты и наслаждаться ими. Я получал огромное удовольствие от каждого момента и извлекал уроки из трудных времен. Это было потрясающе».
Я не знаю, что сказать [болельщикам «Манчестер Сити»], я сделаю это позже«, — сказал полузащитник “Манчестер Сити” в интервью Sky Sports.