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Гвардиола заплакал во время прощальной речи де Брюйне. Хавбек провел последний домашний матч за «Сити»

33-летний полузащитник сборной Бельгии покидает «Манчестер Сити» по окончании сезона на правах свободного агента. Кевин провел 10 лет в клубе и выиграл 17 трофеев.

Источник: Спортс"

Сегодня «горожане» дома обыграли «Борнмут» (3:1) в 37-м туре АПЛ. Эта игра стала последней для хавбека на «Этихад Стэдиум».

После игры «Ман Сити» устроил церемонию в честь де Брюйне, в рамках которой клуб показал видеообращение бывших партнеров к Кевину (Серхио Агуэро, Фернандиньо, Рахима Стерлинга, Лероя Сане, а также семьи игрока), а сам бельгиец произнес прощальную речь.

Во время слов де Брюйне главный тренер «Сити» Гвардиола не смог сдержать слез.

Фото: кадр из трансляции.

«Король Кев». Фанаты «Ман Сити» показали баннер в честь де Брюйне, покидающего клуб.