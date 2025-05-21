Гвардиола заплакал во время прощальной речи де Брюйне. Хавбек провел последний домашний матч за «Сити»

После игры «Ман Сити» устроил церемонию в честь де Брюйне, в рамках которой клуб показал видеообращение бывших партнеров к Кевину (Серхио Агуэро, Фернандиньо, Рахима Стерлинга, Лероя Сане, а также семьи игрока), а сам бельгиец произнес прощальную речь.