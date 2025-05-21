Гвардиола заплакал во время прощальной речи де Брюйне. Хавбек провел последний домашний матч за «Сити»

Сегодня «горожане» дома обыграли «Борнмут» (3:1) в 37-м туре АПЛ. Эта игра стала последней для хавбека на «Этихад Стэдиум».
После игры «Ман Сити» устроил церемонию в честь де Брюйне, в рамках которой клуб показал видеообращение бывших партнеров к Кевину (Серхио Агуэро, Фернандиньо, Рахима Стерлинга, Лероя Сане, а также семьи игрока), а сам бельгиец произнес прощальную речь.
Во время слов де Брюйне главный тренер «Сити» Гвардиола не смог сдержать слез.
Фото: кадр из трансляции.
«Король Кев». Фанаты «Ман Сити» показали баннер в честь де Брюйне, покидающего клуб.