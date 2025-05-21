Начо Ново: «Надеюсь, Россия вернется в международный футбол. Русские люди — очень приятные. Я люблю Москву»

В воскресенье в Москве состоялся гала-матч ЦСКА FONBET Первого Еврокубка, посвященный победе армейцев в Кубке УЕФА. Игроки победного состава сыграли с командой звезд из соперников по еврокубковой кампании сезона-2004/05. Испанский футболист, трехкратный чемпион Шотландии в составе «Рейнджерс», принял участие в игре.