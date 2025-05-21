Начо Ново: «Надеюсь, Россия вернется в международный футбол. Русские люди — очень приятные. Я люблю Москву»

В воскресенье в Москве состоялся гала-матч ЦСКА FONBET Первого Еврокубка, посвященный победе армейцев в Кубке УЕФА. Игроки победного состава сыграли с командой звезд из соперников по еврокубковой кампании сезона-2004/05. Испанский футболист, трехкратный чемпион Шотландии в составе «Рейнджерс», принял участие в игре.
— Что думаете о матче? Ваши эмоции?
— Это было потрясающе! Всё было хорошо, это отличное событие для общества, для футбола.
Надеюсь, Россия начнет возвращаться в международный футбол. Русские люди — очень приятные. Надеюсь, что‑то произойдет.
— Как вы чувствуете себя в России?
— Мне нравится тут, я люблю Москву, — сказал Ново.