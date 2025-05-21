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Де Брюйне о статуе возле стадиона «Ман Сити»: «Это значит, что я всегда буду частью клуба. Этот год был трудным, но команда заслуживает поддержки — они вернутся в следующем году»

Полузащитник провел свой последний матч в составе «горожан» на «Этихад Стэдиум» — команда обыграла «Борнмут» (3:1) в 37-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

После игры «Манчестер Сити» объявил, что в честь де Брюйне возле стадиона будет установлена статуя.

"[Болельщики] с самого начала были очень радушны. То, что меня и мою семью приветствует почти полный стадион, говорит само за себя. Кто может заставить 50 000 человек с тобой попрощаться? Это невозможно описать, я очень благодарен.

О статуе в свою честь возле «Этихада».

"Это значит, что я всегда буду частью этого клуба. Я всегда буду его частью, и когда бы я ни вернулся сюда с ребятами, с семьей или с друзьями, я смогу увидеть себя на этом стадионе. Я всегда буду здесь.

Думаю, лучшее описание моей жизни здесь с женой и тремя детьми — это то, что мы идеально подошли друг другу. Мы понимаем, чего достиг клуб и почему он так много значит для многих людей. Вместе мы строим большое будущее для вас.

Я знаю, что этот год был для нас довольно трудным, но я думаю, что команда заслуживает всей вашей поддержки. Я знаю, что они [игроки] очень стараются, и эта команда вернется в следующем году, чтобы побороться за все титулы, поэтому они этого заслуживают.

Думаю, спустя 10 лет пришло время, чтобы мне позволили немного поговорить, и пришло время попрощаться. Я вернусь, мы любим вас и скоро увидимся", — сказал де Брюйне.