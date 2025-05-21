Генсек РФС о возвращении России: «Если бы вопрос был в повестке конгресса ФИФА, то нас бы вернули. Все больше ассоциаций выражает нам поддержку. С УЕФА все несколько сложнее»

Не смогу назвать конкретно те страны, которые выступают за наше возвращение, но мне кажется, если бы данный вопрос был в повестке конгресса, то нас бы вернули. По крайней мере, на конгрессе ФИФА. С УЕФА все несколько сложнее", — сказал Максим Митрофанов.