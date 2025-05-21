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Лига Европы. «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Решающий матч состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао. Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Лига Европы.

Финал.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.

Статистика Лиги Европы.