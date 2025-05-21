Лига Европы. «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в финале. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Лига Европы.
Финал.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.
Статистика Лиги Европы.
Решающий матч состоится на арене «Сан-Мамес» в Бильбао. Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
Лига Европы.
Финал.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча — московское.
Статистика Лиги Европы.