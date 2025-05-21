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Роналдиньо о Ямале: «Пришло время ему войти в историю, как мы с Месси. Не люблю сравнения — главное, что Ламин радует публику. Такие игроки делают футбол лучше»

— Ламину 17 лет. Ни Месси, ни вы не были настолько хороши в столь юном возрасте.

Источник: Спортс"

— Мы с Месси уже вошли в историю, теперь очередь Ламина Ямаля сделать то же самое. То, что он показывает в столь юном возрасте, при таком большом таланте, просто невероятно.

Мне нравится наблюдать за такими игроками, как он, они делают футбол лучше. Надеюсь, он сможет построить карьеру, как у нас.

— Сравнения Ямаля с Лионелем — это хорошо или плохо?

— Мне никогда не нравились подобные сравнения, потому что у каждого футболиста свой стиль игры.

Главное, что Ямаль приносит радость людям, так же, как я в свое время или Месси после меня. Надеюсь, что он продолжит идти по тому же пути, по которому движется сейчас, — сказал бывший игрок «Барселоны».