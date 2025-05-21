Роналду интересен «Видаду». Форвард может сыграть за клуб из Марокко на КЧМ (Marca)

Первый вариант означает изменения в структуре клуба и составе в соответствии с пожеланиями португальца, а второй — прощание с Роналду, оказавшим большое влияние и способствовавшим повышению интереса к чемпионату Саудовской Аравии.
На этом фоне к экс-игроку «Реала» возникает интерес со стороны команд, выступающим на клубном ЧМ. Ранее сообщалось, что у Роналду есть предложение из Бразилии.
Теперь, по данным Marca, предложение поступило от «Видада». Марокканский клуб встретится на турнире с «Манчестер Сити», «Ювентусом» и «Аль-Айном».
Криштиану забил 23 гола в 28 матчах чемпионата Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров за тур до конца сезона. Его статистика — здесь.