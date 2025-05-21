Агент Дзюбы о Transfermarkt: «Никто не перепроверяет, сколько пасов Роналду — после добиваний, штанг. И голевые действия Месси вы возьмете оттуда. Почему для РПЛ исключение?»

Никто не лезет перепроверять, сколько из тех 10 передач, что написаны у какого‑нибудь Роналду, были сделаны после добиваний, штанг и так далее. Ни один человек не изучает это! Если вам надо посмотреть, сколько сейчас у Месси голевых действий, вы зайдете на Transfermarkt и возьмете цифру оттуда.