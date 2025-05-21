Роналду не реализовал 33 из 208 пенальти в карьере

Таким образом, Роналду не реализовал два из четырех последних пенальти за клуб и сборную Португалии.
Суммарно у Роналду 208 ударов с точки за карьеру. Он забил 175 раз, 33 попытки были неудачными.
Нападающий «Аль-Насра» не сумел с одиннадцатиметровой отметки попасть в створ ворот «Аль-Халиджа» на 66-й минуте матча 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии. На 97-й минуте удар португальца с пенальти был точен.
Таким образом, Роналду не реализовал два из четырех последних пенальти за клуб и сборную Португалии.
Суммарно у Роналду 208 ударов с точки за карьеру. Он забил 175 раз, 33 попытки были неудачными.