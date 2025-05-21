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Роналду забил 34 гола в 40 матчах сезона за «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в игре с «Аль-Халиджем» (2:0) в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: Спортс"

В этом сезоне португалец провел 40 матчей в составе клуба из Эр-Рияда и отличился 34 раза. Ему остается провести еще одну игру.

В прошлом сезоне у Роналду было 44 гола в 45 играх за «Аль-Наср».