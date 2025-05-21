Роналду забил 34 гола в 40 матчах сезона за «Аль-Наср»

В этом сезоне португалец провел 40 матчей в составе клуба из Эр-Рияда и отличился 34 раза. Ему остается провести еще одну игру.
В прошлом сезоне у Роналду было 44 гола в 45 играх за «Аль-Наср».
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в игре с «Аль-Халиджем» (2:0) в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
В этом сезоне португалец провел 40 матчей в составе клуба из Эр-Рияда и отличился 34 раза. Ему остается провести еще одну игру.
В прошлом сезоне у Роналду было 44 гола в 45 играх за «Аль-Наср».