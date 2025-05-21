Агент Дзюбы о Тикнизяне: «Локо» не учится на своих ошибках — то же самое было с нами, Артему говорили лицемерные вещи. Если Наир дает такие интервью, клуб нормально ничего не объяснил"

«Естественно, видел резонанс, который вызвал комментарий Наира Тикнизяна. Забавно, что немало болельщиков сейчас вспоминают ноябрьское интервью с Артемом и пишут: “Значит, Дзюба был прав”. Кстати, Артем тогда про Наира тоже упоминал. Думаю, всем очевидно, что эта ситуация еще раз свидетельствует: внутри “Локомотива” все не совсем в порядке или совсем не в порядке. И это еще один повод для руководства РЖД задуматься о том, какая обстановка царит в клубе.