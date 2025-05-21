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Роналду об одном реализованном пенальти из двух в матче с «Аль-Халиджем»: «Один из тех вечеров, когда мяч просто не хотел идти в ворота… Пока не зашел ?»

«Аль-Наср» выиграл матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0. Португальский нападающий не реализовал пенальти на 66-й минуте, но забил с точки на 97-й.

Источник: Спортс"

«Один из тех вечеров, когда мяч просто не хотел идти в ворота… Пока не зашел ?», — написал Роналду.

Роналду не реализовал 33 из 208 пенальти в карьере.

Роналду забил 935-й гол в карьере — «Аль-Халиджу» с пенальти.