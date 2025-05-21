Роналду об одном реализованном пенальти из двух в матче с «Аль-Халиджем»: «Один из тех вечеров, когда мяч просто не хотел идти в ворота… Пока не зашел ?»

«Один из тех вечеров, когда мяч просто не хотел идти в ворота… Пока не зашел ?», — написал Роналду.
Роналду не реализовал 33 из 208 пенальти в карьере.
Роналду забил 935-й гол в карьере — «Аль-Халиджу» с пенальти.
«Аль-Наср» выиграл матч 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0. Португальский нападающий не реализовал пенальти на 66-й минуте, но забил с точки на 97-й.
«Один из тех вечеров, когда мяч просто не хотел идти в ворота… Пока не зашел ?», — написал Роналду.
Роналду не реализовал 33 из 208 пенальти в карьере.
Роналду забил 935-й гол в карьере — «Аль-Халиджу» с пенальти.