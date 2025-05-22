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«Тоттенхэм» выиграл 1-й трофей с 2008-го — Лигу Европы

Команда Энджа Постекоглу стала победителем Лиги Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале турнира.

Источник: Спортс"

До сих пор победа в Кубке английской лиги в сезоне-2007/08 была последним титулом в истории «шпор».

Завоевав трофей Лиги Европы, лондонцы получили право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.