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«Тоттенхэм» сыграет в Лиге чемпионов благодаря победе в ЛЕ. «Шпоры» идут 17-ми в АПЛ

Команда Энджа Постекоглу одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы. Как победитель ЛЕ, она получила право выступить в следующем розыгрыше ЛЧ.

Источник: Спортс"

В последний раз «шпоры» играли в главном клубном европейском турнире в сезоне-2022/23.

Следует отметить, что «Тоттенхэм» остался бы без еврокубков, если бы не выиграл ЛЕ. В чемпионате Англии лондонцы идут на 17-м месте за тур до его завершения.