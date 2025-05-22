«Тоттенхэм» сыграет в Лиге чемпионов благодаря победе в ЛЕ. «Шпоры» идут 17-ми в АПЛ

В последний раз «шпоры» играли в главном клубном европейском турнире в сезоне-2022/23.
Следует отметить, что «Тоттенхэм» остался бы без еврокубков, если бы не выиграл ЛЕ. В чемпионате Англии лондонцы идут на 17-м месте за тур до его завершения.
Команда Энджа Постекоглу одолела «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы. Как победитель ЛЕ, она получила право выступить в следующем розыгрыше ЛЧ.
В последний раз «шпоры» играли в главном клубном европейском турнире в сезоне-2022/23.
Следует отметить, что «Тоттенхэм» остался бы без еврокубков, если бы не выиграл ЛЕ. В чемпионате Англии лондонцы идут на 17-м месте за тур до его завершения.