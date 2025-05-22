У «МЮ» 1-е поражение в еврокубках в этом сезоне — в финале ЛЕ. До этого было 9 побед и 5 ничьих

До сих пор «МЮ» оставался единственным клубом без поражений в еврокубковых турнирах.
Перед сегодняшним матчем на счету манкунианцев было 9 побед и 5 ничьих в розыгрыше ЛЕ.
До конца октября 2024 года тренером «Юнайтед» был Эрик тен Хаг.
Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы.
До сих пор «МЮ» оставался единственным клубом без поражений в еврокубковых турнирах.
Перед сегодняшним матчем на счету манкунианцев было 9 побед и 5 ничьих в розыгрыше ЛЕ.
До конца октября 2024 года тренером «Юнайтед» был Эрик тен Хаг.