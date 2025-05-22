Защитник «Тоттенхэма» Ромеро признан лучшим игроком финала ЛЕ

Лучшим игроком встречи был признан аргентинский защитник лондонцев. Он совершил 1 отбор, заблокировал 1 удар, 8 раз вынес мяч и выиграл 3 из 4 верховых единоборств. 14 из 15 пасов Ромеро были точными.