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Защитник «Тоттенхэма» Ромеро признан лучшим игроком финала ЛЕ

«Тоттенхэм» завоевал трофей, победив «Манчестер Юнайтед» в решающем матче турнира (1:0).

Источник: Спортс"

Лучшим игроком встречи был признан аргентинский защитник лондонцев. Он совершил 1 отбор, заблокировал 1 удар, 8 раз вынес мяч и выиграл 3 из 4 верховых единоборств. 14 из 15 пасов Ромеро были точными.

Фото: https://www.uefa.com/