Джонсон о победе «Тоттенхэма» в ЛЕ: «Фанатам и игрокам доставалось, потому что мы не выигрывали трофеи 17 лет — теперь мы сделали это. Сезон не был удачным, но это не волнует н

Всем болельщикам и нам достается из-за того, что не выигрывали трофеи. Мы должны были выиграть первый, я так счастлив. С тех пор, как я пришел сюда, это звучало как «Тоттенхэм» хорошая команда, но не может этого сделать«, но мы это сделали».