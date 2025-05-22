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Постекоглу о том, что он «всегда что-то выигрывает во втором сезоне»: «Это было моей целью — я не хвастался, а сделал заявление. 3-е место в АПЛ не изменило бы “Тотт

«Тоттенхэм» завоевал трофей, победив «Манчестер Юнайтед» в финале турнира — 1:0.

Источник: Спортс"

Главный тренер «шпор» прокомментировал свои слова о том, что он «всегда что-то выигрывает» во втором сезоне работы в клубе.

"Люди неправильно это поняли. Я не хвастался. Я сделал заявление и поверил в него.

Я знаю, что наши результаты в чемпионате были ужасны и неприемлемы. Третье место [в Премьер-лиге] не изменило бы этот клуб. Единственное, что могло изменить этот клуб, — это какой-нибудь выигранный трофей. И когда я это сказал, это было моим намерением. Я не побоялся заявить об этом.

Это было моей целью. Я хотел заявить об этом. Я не мог ожидать, что кто-то другой из клуба скажет это, но я сам смог это сделать и был готов ответить за свои слова, если бы этого не произошло.

Люди критиковали клуб, и порой мне казалось, что мы не защищались так решительно, как следовало бы", — сказал Постекоглу в эфире TNT Sports.