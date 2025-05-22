Постекоглу о том, что он «всегда что-то выигрывает во втором сезоне»: «Это было моей целью — я не хвастался, а сделал заявление. 3-е место в АПЛ не изменило бы “Тотт

Я знаю, что наши результаты в чемпионате были ужасны и неприемлемы. Третье место [в Премьер-лиге] не изменило бы этот клуб. Единственное, что могло изменить этот клуб, — это какой-нибудь выигранный трофей. И когда я это сказал, это было моим намерением. Я не побоялся заявить об этом.