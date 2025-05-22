Пеллегрини о финале ЛК: «Мы не чувствуем, что “Челси” — фаворит. Бюджет отличается, но это должно отражаться на поле. “Бетис” выйдет побеждать»

Нам уже повезло выиграть с «Бетисом» в Кубке Испании, что стало шоком для города. Без сомнения, ожидания людей очень высоки, и это накладывает на нас большую ответственность за победу. Но в своей работе нужно придавать значение следующему матчу«, — заявил главный тренер “Бетиса”.