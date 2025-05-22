Пеллегрини о финале ЛК: «Мы не чувствуем, что “Челси” — фаворит. Бюджет отличается, но это должно отражаться на поле. “Бетис” выйдет побеждать»

О том, что «Бетис» не считается фаворитом.
«Я не знаю, кого можно считать фаворитом. Без сомнения, бюджет “Челси” отличается, у них другие инвестиции, но это должно отражаться на поле, что совсем другое дело.
Мы не чувствуем, что «Челси» — фаворит. Мы будем искать свою игру с первой минуты. Возможно, многие тренеры снижают давление таким образом, но мы должны выйти побеждать с первой минуты".
О том, какое место занимает этот матч в расписании.
«Он самый важный, потому что последний. Это наше настоящее — сначала “Валенсия”, а затем финал Лиги конференций.
Нам уже повезло выиграть с «Бетисом» в Кубке Испании, что стало шоком для города. Без сомнения, ожидания людей очень высоки, и это накладывает на нас большую ответственность за победу. Но в своей работе нужно придавать значение следующему матчу«, — заявил главный тренер “Бетиса”.