Рой Кин: «Тоттенхэм» критиковали как никого другого, но в этом сезоне они выиграли больше трофеев, чем «Арсенал»

Они, конечно, играли не в своем стиле. Они очень хорошо оборонялись, их игра в атаке была не самой лучшей, но это не имеет большого значения. Что касается критики за последние несколько лет, мы говорили, что у них прекрасный стадион, но главное — выигрывать трофеи.