Рой Кин: «Тоттенхэм» критиковали как никого другого, но в этом сезоне они выиграли больше трофеев, чем «Арсенал»

«В этом сезоне “шпоры” выиграли больше трофеев, чем “Арсенал”. Если сравнивать с другими клубами, то их критиковали как никого другого.
Они, конечно, играли не в своем стиле. Они очень хорошо оборонялись, их игра в атаке была не самой лучшей, но это не имеет большого значения. Что касается критики за последние несколько лет, мы говорили, что у них прекрасный стадион, но главное — выигрывать трофеи.
Теперь они могут потрогать этот трофей и по-настоящему насладиться им. Когда игроки вернутся на предсезонку, они будут знать, что попали в Лигу чемпионов, и это произведет фантастический эффект на клуб«, — сказал бывший игрок “Манчестер Юнайтед” в эфире CBS Sports.