Сон о первом трофее «Тоттенхэма» с 2008-го: «Я легенда, почему бы и нет! Но только сегодня. 17 лет это не удавалось никому. Я мечтал о победе и теперь могу спать спокойно»

"Давайте скажем, что я легенда, почему бы и нет! Но только сегодня. 17 лет это не удавалось никому — но сегодня я скажу, что я легенда этого клуба, так что давайте праздновать!
Ощущения потрясающие. Это то, о чем я мечтал, и этот день сегодня настал, моя мечта исполнилась. Я самый счастливый человек на свете.
Если посмотреть на сезон в целом, были ситуации, когда приходилось нелегко, но мы, игроки, были едины, несмотря на травмы, и молодые игроки проявили себя.
Я чувствовал давление, я очень сильно хотел победить. Последнюю неделю я каждый день мечтал об этом — и это наконец-то произошло. Теперь можно спать спокойно", — сказал полузащитник.