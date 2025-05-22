Постекоглу о победе в ЛЕ: «Знаю, что это значит для “Тоттенхэма”. Чем дольше длится период без трофеев, тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе»

"Я все еще пытаюсь осознать это. Я знаю, что это значит для нашего клуба. К сожалению, чем дольше длится [период без трофеев], тем иногда труднее его прервать. Я чувствовал нервозность всех в клубе, потому что они уже попадали в подобную ситуацию раньше. Пока ты не сбросишь этот груз с плеч, ты не поймешь, каково это.