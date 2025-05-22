Люк Шоу: «МЮ» на самом дне, позитив в том, что хуже уже некуда. Надо найти способ подняться. Аморим — на 100% правильный человек для этого, он знает, что нужно сделать"

«Многое должно измениться, это очевидно. Вот почему я говорю, что Рубен — на 100 процентов правильный человек для этого. Он знает, что нужно сделать в этом клубе, и я верю, что он сделает все, чтобы изменить ситуацию и вернуть “Манчестер” на вершину.