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Люк Шоу: «МЮ» на самом дне, позитив в том, что хуже уже некуда. Надо найти способ подняться. Аморим — на 100% правильный человек для этого, он знает, что нужно сделать"

«Многое должно измениться, это очевидно. Вот почему я говорю, что Рубен — на 100 процентов правильный человек для этого. Он знает, что нужно сделать в этом клубе, и я верю, что он сделает все, чтобы изменить ситуацию и вернуть “Манчестер” на вершину.

Источник: Спортс"

Понимаю, что сейчас фанаты будут злиться — заслуженно. Но я хочу поблагодарить их за поддержку. Они всегда поддерживали нас, где бы мы ни находились в таблице и какие результаты ни демонстрировали бы.

Нам очень жаль, что им пришлось пережить все это в нынешнем сезоне. Мы даже не близки к тому, что должны показывать, и за это я могу только извиниться.

Нам нужно искать позитив, и позитив только в том, что хуже уже некуда. Мы на самом дне, теперь надо найти способ подняться и вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться«, — сказал защитник “МЮ”.

«МЮ» проиграл 20 матчей впервые с сезона-1973/74. Тогда клуб вылетел из высшей лиги Англии.

«МЮ» не выиграл ни одного трофея впервые с сезона-2021/22. При тен Хаге были победы в Кубке лиги и Кубке Англии.