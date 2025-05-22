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Рубен Аморим: «Если руководство и фанаты “МЮ” почувствуют, что я не тот, кто нужен, я уйду. Но сбегать не стану. Я уверен в своей работе и ничего не стану менять в своем подходе

"Сейчас я здесь не для того, чтобы защищаться. Это не в моем стиле. Мне нечего показать фанатам, сейчас мне нужно немного веры.

Источник: Спортс"

Я всегда открыт: если руководство и фанаты почувствуют, что я не тот парень, который нужен, я уйду на следующий же день. Но я не стану снова сбегать.

Я уверен в своей работе. Как видите, я ничего не стану менять в своем подходе«, — сказал главный тренер “МЮ” после поражения от “Тоттенхэма” в финале Лиги Европы.

«МЮ» проиграл 20 матчей впервые с сезона-1973/74. Тогда клуб вылетел из высшей лиги Англии.

«МЮ» не выиграл ни одного трофея впервые с сезона-2021/22. При тен Хаге были победы в Кубке лиги и Кубке Англии.