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Каземиро впервые проиграл финал еврокубка. Хавбек «МЮ» с «Реалом» 5 раз выиграл Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы.

Источник: Спортс"

33-летний полузащитник манкунианцев Каземиро провел на поле полный матч и впервые в карьере проиграл финал еврокубка.

Выступая за «Реал», бразильский футболист пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка Европы.