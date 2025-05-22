Каземиро впервые проиграл финал еврокубка. Хавбек «МЮ» с «Реалом» 5 раз выиграл Лигу чемпионов

33-летний полузащитник манкунианцев Каземиро провел на поле полный матч и впервые в карьере проиграл финал еврокубка.
Выступая за «Реал», бразильский футболист пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка Европы.
«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» (0:1) в финальном матче Лиги Европы.
33-летний полузащитник манкунианцев Каземиро провел на поле полный матч и впервые в карьере проиграл финал еврокубка.
Выступая за «Реал», бразильский футболист пять раз выиграл Лигу чемпионов и трижды становился обладателем Суперкубка Европы.